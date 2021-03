Vor allem in Schloß Neuhaus, aber auch in anderen Ortsteilen und Stadtquartieren wie Riemeke und Stadtheide sieht die CDU Probleme bei der Versorgung mit Allgemeinmedizinern. Die CDU äußert sich besorgt über den hohen Altersdurchschnitt der Ärzte und die fehlende Nachfrage, wenn Praxen frei würden.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gibt es in Paderborn derzeit 91 Hausärzte. 65 in der Kernstadt, 26 in den Stadtteilen, erklärte Meike Kemper. Letztere verteilen sich wie folgt: Es gibt zwei Hausärzte in Benhausen, einen in Dahl, fünf in Elsen, zwei in Marienloh, zwei in Sande, sieben in Schloß Neuhaus und sieben in Wewer. Von den 65 Hausarztpraxen in der Kernstadt befinden sich 39 im Bereich Paderborn-Nord und 26 im Paderborner Süden.

Von den 91 Hausärzten sind 34 Prozent 60 Jahre und älter. Rund 30 Prozent sind zwischen 55 und 59 Jahre alt, gut 36 Prozent zwischen 35 und 54 Jahren. Bei den über 60-Jährigen liege Paderborn knapp sechs Prozent unter dem Durchschnitt in Westfalen-Lippe, sagte Meike Kemper. Ein seriöses Prognose­modell zur Entwicklung gebe es nicht. Dafür seien zu viele Unwägbarkeiten vorhanden.

Allerdings werden in den kommenden Jahren die sogenannten Babyboomer-Jahrgänge aus der Versorgung ausscheiden, betonte Meike Kemper. Zudem lägen die Zahlen bei den Facharztanerkennungen weit unter denen vor zehn bis 15 Jahren. Völlig offen sei die weitere Entwicklung beim medizinischen Nachwuchs. Paderborn sei aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung für Mediziner und etwaige Praxisübernahmen aber grundsätzlich ein attraktiver Standort. Die Kreise in Ostwestfalen-Lippe erhoffen sich auch von der neuen Medizinischen Fakultät an der Universität Bielefeld sogenannte Klebeeffekte. Das meint, dass die jungen Ärzte hier in der Region bleiben, wenn sie hier erst einmal studieren und leben.