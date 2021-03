Nur AfD-Vertreter Marvin Weber stimmte gegen den Beschlussvorschlag von Bürgermeister Michael Dreier (CDU). Hintergrund ist ein Streit um gendergerechte Sprache und Äußerungen des Vereinsvorsitzenden in der Öffentlichkeit.

Verein lehnt * ab

Auf seiner Homepage schreibt der Verein, der das sogenannte Gendersternchen und eine gendergerechte Sprache ablehnt: „Der gemeinnützige Verein Deutsche Sprache e. V. tritt dafür ein, dass Deutsch nicht zu einem Feierabenddialekt verkommt, sondern als Sprache von Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft erhalten bleibt. Wir sind ein weltweit tätiger Verband mit mehr als 36.000 Mitgliedern, darunter über die Hälfte mit Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik.“ Unter anderem mache sich der Verein dafür stark, dass „der Einsatz für die deutsche Sprache auch ohne deutschtümelnde oder nationalistische Ziele möglich“ sei. Der VDS sei überparteilich und habe Mitglieder aus allen Parteien im Bundestag. Auch Anglizismen sind dem Verein ein Dorn im Auge.

Gendergerechte Sprache

Immer mehr Unternehmen, Hochschulen, Stadtverwaltungen und Behörden verwenden neue sprach­liche Formen wie etwa den Genderstern („Student*innen“) oder den Unterstrich („Bürger_innen“). Damit sollen auch Menschen angesprochen werden, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Die Stadt Paderborn, die dem Verein nach eigenen Angaben 2013 unter Bürgermeister Heinz Paus (CDU) beigetreten war, schreibt in ihren Pressemitteilungen mittlerweile unter anderem „Radfahrende“ statt Radfahrer und „zu Fuß Gehende“ statt Fußgänger, um eine gendergerechte Ansprache zu verwenden.

Antrag der Linksfraktion

Die Linksfraktion hatte einen möglichen Austritt aus dem VDS in der vorherigen Sitzung des Ausschusses am vergangenen Dienstag mit einer Anfrage auf die Tagesordnung gebracht und dabei auf Äußerungen des Vereinsvorsitzenden in Interviews und auf Medienberichte über den Verein hingewiesen. Zuvor hatte sich bereits eine Diskussion um gendergerechte Sprache entfacht, die Marvin Weber von der AfD ausgelöst hatte. Weber wollte, wie berichtet, prüfen lassen, ob die Gültigkeit amt­licher Dokumente gegeben sei, wenn gegenderte Sprache benutzt werde. Das führte letztlich zu dem Austrittsvorschlag, den Bürgermeister Dreier für die Sitzung am Freitag so formulierte: „Die Positionierung des Vereins entspricht nicht meiner Vorstellung und Handhabungsempfehlung im Sinne einer gendergerechten Sprache. Eine Mitgliedschaft im genannten Verein wird daher weder als inhaltlich sinnvoll noch für erforderlich erachtet. Daher schlage ich die Beendigung der Mitgliedschaft vor.“

Petra Tebbe von den Grünen begrüßte den kurzfristig erstellten Beschlussvorschlag des Bürgermeisters: „Es ist gut, dass wir die Mitgliedschaft in diesem Verein beenden. Der VDS bedient häufiger mit seinem Vokabular nationalistische Tendenzen, und deshalb ist auch das für uns ein Grund, die Mitgliedschaft zu kündigen, um sich nicht damit gemein zu machen. Das ist genauso wichtig, wie hier im Rat Wortbeiträge zu stoppen, die sich eines solchen Vokabulars bedienen.“, sagte Tebbe.

AfD kritisiert Austritt

Kritik an dem Beschlussvorschlag kam von Marvin Weber (AfD). Er warf Michael Dreier und der Verwaltung „opportunistische Willkür“ und „Sprachzensur“ vor. „Herr Dreier, Sie lassen sich ins Boxhorn jagen“, sagte Weber, der auch kritisierte, dass die CDU jegliches Konservative verloren habe. Mit dem Begriff des Konservatismus und der Bewahrung der deutschen Kultur habe das nichts mehr gemein. Weber will am generischen Maskulinum festhalten. Damit seien beide Geschlechter gemeint.

Generisches Maskulinum

Generisches Maskulinum bezeichnet eigentlich die sexusindifferente oder geschlechtsneutrale Verwendung maskuliner Substantive oder Pronomen. Also Lehrer für alle Lehrerinnen und Lehrer oder Mieter für alle Mieterinnen und Mieter. Damit sollen alle Geschlechter gemeint sein. Die Kritik daran: Frauen würden durch das generische Maskulinum unsichtbar gemacht. Sie sollen sich mitgemeint fühlen, werden aber nicht mitgedacht. Genauso gehe es Menschen, die intergeschlechtlich, trans* oder genderqueer seien.

Duden-Änderung online

Die Duden-Redaktion hat das generische Maskulinum zumindest in seiner Online-Ausgabe inzwischen abgeschafft. Zu 12.000 Artikeln über Personen- und Berufsbezeichnungen ist jeweils ein zweiter hinzukommen. So stellt das Wörterbuch den „Mieter“ nicht mehr als „jemand, der etwas gemietet hat“ vor. Vielmehr gilt er nun als „männliche Person, die etwas gemietet hat“. Entsprechend lautet die Bedeutung von „Mieterin“ in Zukunft „weibliche Person, die etwas gemietet hat“.

Verein Deutsche Sprache

Was genau hat es mit dem Verein, der 1997 gegründet wurde, auf sich? Vor allem der Vorsitzende polarisiert. Es handelt sich um Walter Krämer, Statistik-Professor an der Technischen Universität (TU) Dortmund. In Dortmund hat der Verein auch seinen Sitz. Nach einem Bericht der „Ruhr-Nachrichten“ geht dessen Ablehnung der gendergerechten Sprache so weit, dass Krämer eine automatische Antwort auf eine Mail, in der es ums Gendern geht, eingerichtet hat. Darin steht: „Darf ich Sie bitten, mir Ihre Post nochmals in korrektem Deutsch zu schicken? Leider lässt mein Eingangsfilter keine Nachrichten mit Gender(*) durch.“ 2019 distanzierte sich der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der TU Dortmund von dem Wissenschaftler, weil er durch rechtspopulistische Aussagen – zum Beispiel mit Aushängen vor seinem Büro – aufgefallen sein soll. Die damalige Universitätsleitung sah in den Aushängen, die keinen erkennbaren Bezug zur universitären Tätigkeit Krämers aufweisen würden, allerdings kein Problem. So sei ein Aushang Krämers mit einem vermeintlichen Hitler-Zitat von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen.

Das sagt der Verein Der Verein Deutsche Sprache bedauert den Austritt der Stadt. Geschäftsführer Holger Klatte sagte dieser Zeitung: „Die Stadt Paderborn ist korporatives Mitglied, also als Institution Mitglied. Das ist immer abhängig von den Personen. Damals war es ein Bürgermeister, dem der Erhalt der deutschen Sprache wichtig war. Seitdem hat sich die politische Landschaft in Paderborn personell verändert. Dass die Stadt jetzt beschlossen hat, auszutreten, bedauern wir natürlich. Aber der Austritt liegt im Ermessen der Stadt. Wir hoffen, dass der Austritt nichts damit zu tun hat, dass das Eintreten für und das Fördern der deutschen Sprache im rechten Lager gesehen wird. Der VDS ist überparteilich und sieht sich als Interessenvertretung für alle Belange, die die deutsche Sprache betreffen. Wir hoffen, dass dies auch die Paderborner Ratsmitglieder so sehen.“ ...

„Linke Lügenmedien“

Krämer wettert gegen den „aktuellen Meinungsterror unserer weitgehend linksgestrickten Lügenmedien“ und die „Unterwerfung der Medien unter eine obrigkeitsstaat­liche Einheits-Sichtweise der Dinge“. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle 2015 sprach er von „Völkerwanderung“. Er sagt auch, er habe aufgehört, Zeitungen zu lesen. In den „Sprachnachrichten“, der Zeitschrift des VDS, wird die sprachliche Bevormundung der Menschen kritisiert. Die Mehrheit der Deutschen wolle keine Gender-Polizei. In den Leitlinien des VDS ist die Rede von einem „zerstörerischen Eingriff einer vorwiegend ideologisch motivierten Genderbewegung, die an den Grundfesten unserer Sprache, der Grammatik, sägt.“

Vorwurf: Nationalismus

Einige Germanisten kritisieren, dass die Haltung des Vereins „ein Musterbeispiel für einen intoleranten, unaufgeklärten Sprachpurismus“ sei und der VDS „immer wieder nationalistische Tendenzen bedient“. Für Aufregung sorgte zuletzt ein Interview Krämers im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Darin sagte Krämer: „Bachelor- und Masterarbeiten mit Gendersternchen lehne ich ab. Ich erwarte, dass man die Regeln der deutschen Sprache in akademischen Abhandlungen einhält.“

Gegen die Nennung beider Geschlechtergruppen versperrt sich Krämer nicht ganz. Er habe nichts dagegen, „beim Schreiben oder Reden über konkrete Menschen wenn nötig auch festzuhalten, dass darunter Männer wie Frauen vertreten sind“, schreibt er in einem Gastbeitrag für das Politik-Magazin „Cicero“. Das sei immer dann nötig, wenn man herausstellen wolle, dass der Anteil eines bestimmten Geschlechts wichtig sei. Ansonsten reiche das „generische Maskulinum“ – also Bäcker für alle Bäcker und Bäckerinnen. Anders verhalte es sich bei „Nero und die Christen- und Christinnenverfolgung“. Dazu sagt Krämer: „ Eher esse ich meine Bibel.“