Reinhard Nolte, Betriebsleiter des ASP, schließt sich dem Aufruf uneingeschränkt an: „In Plastiktüten verpackter Bioabfall ist leider ein Bild, das wir immer häufiger sehen. Mit dem Beitritt zu der bundesweiten #wirfuerbio-Kampagne möchten wir die Bürger sensibilisieren, dass es sich beim Bioabfall um einen wertvollen Rohstoff handelt, aus dem wir Energie und hochwertigen Biokompost gewinnen können“, sagt Nolte. „Allerdings kann dieser Rohstoff nur ohne Plastik sein volles Potenzial entfalten. Zu viele Störstoffe im Bioabfall führen darüber hinaus dazu, dass wir diese Abfälle als teuren Restabfall entsorgen müssen.“

Jonathan Geldmacher, Kreislaufwirtschaftsberater des ASP, erläutert das Pro­blem mit Plastik im Bioabfall: „Plastiktüten werden nicht biologisch abgebaut. Bei einer Zersetzung zerfallen sie zu Mikrokunststoff und landen so auf Äckern, werden ins Grundwasser gespült und gelangen damit unweigerlich in unsere Nahrungskette.“ Kunststofftüten, auch die aus vermeintlich „kompostierbarem Material“, sind in der Biotonne genauso wenig erlaubt wie sonstige Abfälle aus Kunststoff. Zur Sammlung in der Küche können am besten Zeitungspapier oder Papiertüten genutzt werden.

Wer sich in die Kampagne #wirfuerbio einbringen möchten, kann sich auf der Website des ASP Informationsmaterialien herunterladen oder kostenfreie Tonnenaufkleber bestellen. Geldmacher betont: „Jeder kann mitmachen und in seinem häuslichen Umfeld Aufklärungsarbeit leisten und die Biotonnen mit den bestellten Aufklebern versehen.“