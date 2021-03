Für weiterführende Schulen ist die Ausstellung ideal geeignet, „weil die Schüler über die Fotos sofort einen Bezug zu den Personen aufbauen“, wie Eva Lettermann betont. Sie ist Geschichtslehrerin am Pelizaeus-Gymnasium in Paderborn und die Moderatorin der Bezirksregierung Detmold für das landesweite Projekt „Erziehung nach Auschwitz“. Die Ausstellung, die ein Bestandteil des Projekts ist, hat Eva Lettermann mitgestaltet. Seit dem 1. März war sie in der Aula des Pelizaeus-Gymnasiums aufgebaut, Eva Lettermann zog jetzt ein positives Fazit und legt die Ausstellung auch anderen Schulen in Paderborn ans Herz.