Drei Panzergranaten kontrolliert gesprengt

Kampfmittelräumdienst im Einsatz auf Baustelle am Nixdorf-Ring

Padeborn (WB/jhan) -

Experten vom Kampfmittelräumdienst haben am Dienstagnachmittag in Paderborn am Heinz-Nixdorf-Ring drei Panzergranaten kontrolliert sprengen müssen. Nach knapp einer Stunde konnte Ordnungsamtsleiter Udo Olschewski. Entwarnung geben. Schäden habe es glücklicherweise nicht gegeben. „Alles hat problemlos geklappt.“