Stilles Gedenken am Mahnmal

Paderborn -

Der Tag des verheerenden Bombenangriffs auf die Stadt Paderborn jährte sich am vergangenen Samstag zum 76. Mal. In Gedenken an die Opfer und als Mahnung an die Lebenden legte Bürgermeister Michael Dreier in Begleitung von Landrat Christoph Rüther und Oberstleutnant Marco Maulbecker, Kommandeur des Panzerbataillons 203 (das Patenbataillon der Stadt Paderborn) einen Kranz nieder.