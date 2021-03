Brand in einem Mehrfamilienhaus: Bewohner über Drehleiter gerettet

Paderborn -

Nach einem Feuer in einem Paderborner Mehrfamilienhaus am Mittwochmorgen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 31 Kräften an der Dessauer Straße im Einsatz. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.