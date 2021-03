Paderborn -

„Achtung beim Abflämmen von Unkraut!“, warnt die Polizei Paderborn in einer Mitteilung am Mittwoch. Nicht selten werde nicht nur Unkraut weggebrannt, sondern versehentlich auch ganze Hecken, Carports oder gar Häuser. Ein derartiger Fall hatte sich am Dienstag in Neuenbeken ereignet.

