„Der war außer Rand und Band“

Diebstähle, Bedrohungen Körperverletzungen: Prozess am Landgericht gegen Paderborner Drogenkonsumenten

Paderborn -

Von Ulrich Pfaff

Bis zum vergangenen Herbst gehörte der 40-Jährige in der Paderborner Innenstadt quasi zum Inventar – dann brachte ihn eine ganze Reihe von Ausrastern in ein psychiatrisches Krankenhaus, statt in Untersuchungshaft. Der stadtbekannte Drogen- und Alkoholkranke muss sich vor dem Landgericht wegen Vorwürfen verantworten, die von Diebstahl mit Waffen bis zur gefährlichen Körperverletzung reichen.