Er hatte ein gestohlenes Fahrrad dabei, außerdem fanden die Beamten alkoholische Getränke und andere mutmaßliche Beutestücke. Gegen den polizeibekannten 43-Jährigen ohne festen Wohnsitz wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 23.30 Uhr hörte ein Anwohner (31) Scheibenklirren an der Schlossstraße in Schloß Neuhaus. Er sah eine Person, die aus einem Fenster einer Tierarztpraxis flüchtete und alarmierte die Polizei. Eine Zivilstreife entdeckte den Tatverdächtigen auf dem Emilie-Rosenthal-Weg. Der 16-Jährige hatte seine Tasche weggeworfen, in der Bargeld aus mutmaßlichen Drogengeschäften aufgefunden wurden. Auch der Jugendliche ist der Polizei bekannt, gegen ihn laufen bereits mehrere Ermittlungsverfahren wegen Eigentumsdelikten.