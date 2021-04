Kasernengebäude sollen bleiben

Außerdem möchten sie den Autoverkehr möglichst heraushalten und Fahrzeuge zum Beispiel in Nachbarschaftsgaragen oder sogenannten Mobility Hubs verschwinden lassen. „Wir denken immer noch sehr in autogerechten Städten, dabei stehen Autos in 95 Prozent der Zeit still und verbrauchen Fläche“, sagte Inga Zielonka von Karres en Brands am Mittwochabend.

Das niederländische Büro stellte genauso seine Testplanung für das 54 Hektar große Areal vor wie Adept aus Dänemark und Cityförster aus Hannover. Wenn es nach Inga Zielonka geht, soll das Zukunftsquartier ein „städtisches Dorf“ werden – mit lokaler Produktion und Materialien, mit Gemeineigentum, Wohnmöglichkeiten für alle, mit grünen Dächer und Fassaden und Freiraum für heimische Tiere. Die vorhandenen Bäume sollen entsprechend erhalten bleiben und die Außenflächen aktiviert werden.

Dem Büro Cityförster schwebt sogar ein großer Park mitten im Viertel vor. Lydia Oehlwein sagte, auch die angrenzenden Wohnquartiere sollten mitprofitieren, zum Beispiel durch neue Freizeitangebote wie ein Hockeyfeld, Tischtennisplatten oder eine multifunktionale Skate-Halle, die alle Büros befürworten. Dafür setzt sich der Verein Asphaltsurfer ein.

Entstehen solle eine kleine „Stadt der kurzen Wege“, eine „24-Stunden-Stadt“, in der die Menschen wohnen, arbeiten, ihre Freizeit gestalten und sich bilden können, sagte Lydia Oehlwein von Cityförster. Sie betonte in der Online-Präsentation der Testentwürfe, für die drei Büros nach der Auftaktveranstaltung am 24. Februar nur wenig Zeit hatten: „Uns ist es wichtig, die Bestandsgebäude, die graue Energie, zu nutzen.“

Bereits bekannt ist, dass die Universität das Zukunftsquartier im Paderborner Osten zum Beispiel für den Akzelerator OWL nutzen wird, der die heimische Gründerszene beflügeln soll. Auch einen Bahnhaltepunkt im Osten wird es geben.

Nicht ohne Grund setzt Adept, das dritte Planungsbüro, große Hoffnung auf die Universität als Ankernutzer und Antreiber der Digitalisierung. Adept möchte den „smart Citizens“ möglichst viele digitale Angebote verschaffen, gleichzeitig aber auch viele kleine Plätze ansiedeln, damit sich Nachbarschaft mit Leben füllen kann. „Parkende Autos sollen aus dem Straßenraum verschwinden“, sagte Tanja Jauernig und sieht in Nachbarschaftsgaragen eine Lösung. Alle Büros setzen auf körpereigene Mobilität, auf Rad und Füße. „Wir werden und wollen das Auto nicht komplett verbannen“, schränkte Inga Zielonka von Karres en Brands aber gleichzeitig ein.

Die Technische Beigeordnete der Stadt, Claudia Warnecke, zeigte sich am Mittwochabend „überrascht, wie weit die Teams schon gekommen sind“. Es sei erkennbar, wohin die Reise gehe.

Übrigens stehen die Entwürfe, die bis Juni fertig sein sollen, nicht in Konkurrenz zueinander und fließen in den weiteren Planungsprozess mit ein. Der wird vom Büro Urbanista (Hamburg) koordiniert und von einem dreiköpfigen Think Tank begleitet. Einen Masterplan soll es 2022 geben. Den Planungsbüros wurde die Vorgabe gemacht, dass das neue Wohn-, Arbeits- und Freizeitquartier vielfältig, innovativ, klimagerecht und typisch Paderborn sein soll. Es wird aber noch viel Wasser die Pader hinabfließen, bis das Zukunftsquartier erstrahlt. „20 Jahre sind locker vorbei, bis das Areal komplett entwickelt ist“, schätzt Claudia Warnecke.

Auch die Folgen der Corona-Pandemie müssen in die Planungen einbezogen werden: In Wohnräumen muss Platz fürs Homeoffice sein, während vermutlich weniger Büroflächen nötig sind.