Leere Herzen mit Hoffnung füllen

„Mein Glaube ist im Alltag das Wichtigste in allem, was ich tue“, sagte Maite Kelly, die selbst überzeugte Christin ist. Ihre Hoffnungen und Wünsche, die durch ihren Glauben gestärkt werden, teilte Kelly sowohl in Form der Predigt als auch musikalisch mit. Die Botschaft der Sängerin vermittelt große Zuversicht: „Schatten und Licht gehören zum Lebensweg dazu, aber das Licht hat, Gott sei dank, stärkere Strahlen durch unseren Glauben.“ Daher dürfe auch in Zeiten des Schattens der Gedanke an Liebe nicht fehlen, denn wie die Entertainerin im gleichnamigen Lied bereits feststellte: Liebe lohnt sich. Neben besagtem Hit sang Maite Kelly auch „Maria, hast du es gewusst?“ und ruft so zum geistlichen Nachklang zu Ehren der Gottesmutter auf.