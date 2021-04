Mal kitschig und mal kriegerisch

„Es gibt von Schülern handgefertigte Osterpostkarten, die dann vervielfältigt wurden“, erzählt der Archivar Andreas Gaidt. Die Zeiten haben sich seit den Sechziger Jahren geändert: Inzwischen haben Schülerinnen und Schüler über Ostern „nur“ frei und müssen anschließend wieder zurück in die Klassen.

Osterpostkarten sind für Andreas Gaidt und den Leiter des Archivs, Wilhelm Grabe, „Beifang“. Das Sammeln gehört nicht zu ihrem Auftrag, aber wenn die beiden auf Postkarten stoßen, werfen sie die nicht weg, weil das zu schade wäre. „Menschen bringen uns Päckchen vorbei, in denen sich auch immer wieder Postkarten befinden“, sagt Wilhelm Grabe. Volkskundlich seien die interessant.

Etwa 50 Postkarten mit Ostermotiven liegen im Archiv, sie stammen aus der Zeit vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu den Sechziger Jahren. Die ersten Bildpostkarten kamen im Kaiserreich in den 1880er Jahren auf, in Paderborn ist eine von 1889 bekannt, die eine Mehrfachansicht mit dem Dom zeigt und zu Neujahr verschickt worden war. „Postkarten sind ein wichtiges visuelles Zeugnis“, betont Wilhelm Grabe. So lasse sich zum Beispiel auf Postkarten die Baugeschichte des Domes in den letzten 150 Jahren ablesen. „Die Paderborner Fotografen Köppelmann, Ophoven, Böse und Blum hatten eigene Postkartenverlage“, weiß sein Kollege Gaidt.

Andreas Gaidt (links) und Wilhelm Grabe vom Stadt- und Kreisarchiv werfen Postkarten nicht weg, sondern bewahren sie sorgfältig auf. Foto: Oliver Schwabe

Postkarten waren ein Geschäft. Zu militärischen Übungen in der Senne reisten eigens Fotografen über Paderborn hinaus an, denn Motive mit Soldaten waren im Pickelhauben-Kaiserreich beliebt. Postkarten wurden aber auch herausgegeben zur Wirtschaftsmesse 1913 in Paderborn oder wenn Bischöfe begraben wurden. Zu Karten zu Ostern, Weihnachten, Geburtstag und solchen mit Kalendersprüchen kamen die Propagandakarten mit Kaiser Wilhelm II. oder U-Booten im Zweiten Weltkrieg hinzu. Feldpostkarten aus beiden Weltkriegen sind noch viele erhalten, auch deshalb, weil das Verschicken kostenlos und die Sehnsucht nach einem Lebenszeichen groß war. „Wir haben eine Postkarte aus Flandern, die zu Ostern verschickt wurde“, erläutert Andreas Gaidt. Im Paderborner Archiv erinnert zudem ein Exemplar mit einer Glocke, die mit den Farben des Kaiserreichs unterlegt ist, an kriegerische Zeiten.

Auf den Karten ging es aber auch friedlich und idyllisch zu. Weidenkätzchen zieren sie vielfach, das Osterlamm und der Hase gruppieren sich ums Ei, Kinder strahlen. „Heute würde man die in den Bereich schwerer Kitsch einordnen“, sagt Wilhelm Grabe. Aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, und in jedem Fall liefern die Osterpostkarten einen Eindruck davon, was zu unterschiedlichen Zeiten als passend galt. Obwohl Postkarten für die Paderborner Archivare nur Beifang sind, bieten sie manchmal bei Ebay sogar mit. 150 Euro wäre ihnen eine Postkarte wert gewesen, die die Domdechanei um 1900 zeigte. Aber andere boten mehr.