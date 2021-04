„Das ist eine Herausforderung“: Der Leiter des Impfzentrums in Salzkotten, Dr. Gregor Haunerland, beneidet die niedergelassenen Kollegen nicht um die Aufgabe, der sich Hausärzte in dieser Woche stellen müssen. „Sie bekommen ohnehin von den Apotheken etwa 20 Impfdosen von Biontech und sollen gleichzeitig Astrazeneca verimpfen und darüber hinaus Kollegen in den Osterferien vertreten – die Hausärzte kommen jetzt unter Druck“, sagte Gregor Haunerland am Ostermontag dieser Zeitung. Ein Ansturm von Menschen, die älter als 60 Jahre alt sind, blieb dem Impfzentrum am Osterwochenende erspart.