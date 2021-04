Haftstrafe für Tankstellen-Raub neu gefasst

Das Landgericht Paderborn musste jetzt in öffentlicher Verhandlung gegen einen Tankstellen-Räuber einen Schreibfehler ausbügeln. Der Überfall hatte seinerzeit für Aufsehen gesorgt: Im August 2019 hatte ein Trio eine Tankstelle in Sennelager ausgeraubt. Allerdings waren die Täter so überfordert, dass sie danach alle geschnappt wurden.