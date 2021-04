Das Opfer befand sich gegen 0.45 Uhr in Begleitung einer Frau auf dem Heimweg. Zwischen der Total-Tankstelle an der Von-Ketteler-Straße und dem Wohngebiet Am Bühlberg wurden sie von mehreren Jugendlichen oder jungen Männern belästigt.

Während sich die Frau entfernen konnte, wurde der 41-Jährige aus der Tätergruppe angegriffen und niedergeschlagen. Er fiel in ein Gebüsch. Anschließend fehlte sein Handy. Die mindestens sechs männlichen Personen sollen um 18 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.