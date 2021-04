Die Hausärzte haben ihre Impfdosen

3050 der gut 6000 kurzfristig vom Land NRW zur Verfügung gestellten Impfdosen von Astrazeneca sind für die Stadt Paderborn vorgesehen und wurden von der Feuerwehr am Samstag im Impfzentrum in Salzkotten abgeholt. Alles muss schnell gehen. „Zeitdruck entsteht dadurch, dass die Impfdosen bis zum 14. April verimpft sein müssen“, sagt Rudolf Jopen, der selbst eine Praxis am Tegelweg führt und außerdem das Praxisnetz Paderborn leitet. In ihm haben sich mehr als 140 Haus- und Fachärzte aus Paderborn und Umgebung sowie leitende Ärzte der fünf Paderborner Krankenhäuser und Psychotherapeuten zusammengeschlossen. Die Ärzte hätten bis Dienstagabend nicht gewusst, wie viel Impfstoff sie genau bekommen, aber gleichzeitig festlegen müssen, wen sie zur Impfung in die Praxis einbestellen wollen.