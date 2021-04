Das im April 2018 von An­dré Thiele und Sven-Ulrik Schneider gegründete Start-up ist bislang in Paderborn und Bielefeld aktiv.

Die Mindestsumme für private Investoren betrage 250 Euro, heißt es in einer Mitteilung. Abgewickelt wird das Investment über die Online-Plattform Seedmatch.

Mit den selbst konzipierten und hergestellten Bikes will das siebenköpfige Team dazu beitragen, Fortbewegung nachhaltiger zu machen. Smafo bietet das E-Bike „SMAFO Two“ zum Kauf und in Abo-Modellen an. Wer sich für das Abo entscheide, genieße einen „Rundum-Sorglos-Service“, bei dem sich Smafo um Reparaturen und Versicherungsschutz kümmere. „Sich ein E-Bike anzuschaffen war bisher vor allem was für eine sehr spezielle Zielgruppe: Im Ankauf sehr kostspielig und oftmals mit großem Servicebedarf und Technikverständnis verbunden. Diese Herausforderungen fangen wir mit unseren Abo-Lösungen ab und machen so E-Bikes gesellschaftsfähig. Wir arbeiten an einem Volks-E-Bike für alle”, erläutert Gründer Sven-Ulrik Schneider das Geschäftsmodell.