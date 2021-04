Paderborn -

Von Dietmar Kemper

In normalen Jahren gastiert der Circus Arena in bis zu 50 deutschen Städten. Das ist jetzt utopisch. „Wir haben seit 13 Monaten keine Einnahmen mehr“, klagt Juniorchef Gitano Frank. Dessen Zirkus, der seine Wurzeln in Riesa in Sachsen hat, ist in Paderborn gestrandet.