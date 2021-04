Die Frau des Opfers zeigte sich im Zeugenstand auch ein halbes Jahr nach dem Vorfall so aufgewühlt, dass sie die Tränen nicht zurückhalten konnte. Sie berichtete, dass ihr angeklagter Bruder sich vor der Tat zunehmend befremdlich verhalten habe. Mehrfach habe er die ihm angebotene Hilfe abgelehnt, bis es dann am Abend des 1. November zu dem folgenschweren Zwischenfall kam. Laut Anklage sei es am späten Abend zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 44-Jährigen und dem Schwager gekommen.