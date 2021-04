Bauweise lässt Platz für Gärten

Dort hat die Wegener Massivhaus GmbH zwischen den Straßen Am Niesenteich und Eisteich zwei Grundstücke erworben, so dass nun auf etwa 3000 Quadratmetern flächensparende Eigenheime entstehen können. „Wir haben unseren Fokus in den letzten Jahren verstärkt auf den Bau von Reihen- und Doppelhäusern gelegt“, berichtet Geschäftsführer Christopher Gladen. Seit 2019 habe das Unternehmen mehr als 100 Reihen- und Doppelhäuser für Familien in Paderborn entwickelt.