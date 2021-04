Wenn eine Frau geformt wird

Der Betrachter fragt sich: Wie sind die dargestellten Personen in so eine Situation geraten? Und wie geht es weiter? 51 Motive des Paderborner Fotografen sind in dem edlen Fotoband „Nightmares & Dreamscapes“ zusammengefasst. Von ihm soll es nur 20 Exemplare geben und die zum stolzen Preis von 350 Euro. „Sie können auf Abruf bestellt werden und sind dann in drei Tagen da“, erläutert Burkhard Lohren, der in seinem Artroom 36 an der Brüderstraße nicht nur seine Werke, sondern auch die Arbeiten von Ulli Predeek und Melanie Altrogge empfiehlt und anbietet. Käufer kommen mit Künstler ins Gespräch Wer das Buch im Format von 30 mal 30 Zentimeter bestelle, bekomme ein handsigniertes Exemplar und die Gelegenheit, Ulli Predeek kennenzulernen und mit ihm über seine Fotografien zu sprechen.