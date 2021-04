An diesem Freitag will NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (FDP) bekannt geben, welche NRW-Kommunen, die sich als Modellprojekt beworben haben, den Zuschlag erhalten sollen. Zudem soll das weitere Verfahren und der Starttermin erläutert werden. Bei ihrer Bewerbung hatten Stadt und Kreis Paderborn den Fokus auf den Bereich Sport gelegt. CDU-Landtagsabgeordneter Daniel Sieveke (Paderborn) erklärte am Donnerstag: „Ich bin sehr optimistisch, dass es klappt. Die Bewerbung durch Kreis und Stadt ist qualitativ beeindruckend, und die zahlreichen Gespräche in Düsseldorf sind vielversprechend.