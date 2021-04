Zwei Verletzte nach Brand in der Küche

Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Dubelohstraße in Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus -

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Dubelohstraße in Schloß Neuhaus sind in der Nacht zu Freitag eine Frau (22) und ein Mann (27) verletzt worden. Das Feuer war nach Angaben der Polizei gegen 2.15 Uhr in der Küche einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen, in der sich der Mann und die Frau aufhielten.