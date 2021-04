„Unser Gutachten ist exklusiv“

NRW-Modellregion: Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 will mit seinen Erfahrungen helfen

Paderborn (WB/MR) -

Der Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 wird seine Erfahrungen aus dem Profibereich und dem Nachwuchsleistungszentrum in das digitale Modellprojekt „Lockerungen im Sport“ einbringen. Das kündigte Geschäftsführer Martin Hornberger am Freitag an und sagte: „Wir haben nach einem Jahr Trainings- und Spielbetrieb unter den besonderen Coronabedingungen eine Expertise erarbeitet, die wir für die Nutzung des Ahorn-Sportparks, der Schwimmbäder oder der geplanten Laufveranstaltung zur Verfügung stellen.“