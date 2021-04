„Die wollten mich kaputt machen“

Es ist der zweite Tag im Prozess gegen zwei Frauen aus Hameln. Die ältere der beiden, 37 Jahre alt, vor der Untersuchungshaft selbstständig, soll den Überfall geplant und während der Tat aus der Entfernung per Telefon dirigiert haben. Die jüngere, 32 Jahre alt, Familienmutter und Bäckerei-Verkäuferin, war im Geschäft, zusammen mit dem Mann, über den sie allenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit berichten möchte – worauf das Schwurgericht zunächst verzichtet, weil beide Frauen bereit sind, ein Geständnis abzulegen. Zwischen sechseinhalb und sieben Jahren Haft blüht beiden, denn hier geht es um gemeinschaftlich begangenen schweren Raub. Und der war auch noch denkbar brutal. Die sieben Minuten des Überfalls sind bis ins letzte Detail festgehalten in den Aufzeichnungen von Überwachungskameras in dem Juweliergeschäft in der Königstraße. Ein Pärchen betritt den Laden, schaut in Vitrinen. Der Mann trägt Jeans und Sportschuhe, die Frau einen langen grauen Rock und ein Kopftuch.