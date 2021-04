„Auch Paderborn hat Nachholbedarf“

Ursache der belasteten Beziehungen war eine Erklärung, die der Stadtrat von Przemysl abgegeben hatte. Demnach sei die sexuelle Aufklärung von Schülern nicht vereinbar mit den Forderungen der LGBT-Organisationen. LGBT steht für lesbisch, schwul, bisexuell und transgender. In Paderborn wurde diese Erklärung als diskriminierend eingestuft, da sich zeitgleich bereits 95 weitere polnische Gemeinden zur LGBT-freien Zone erklärt hatten. Der Bürgermeister der Partnerstadt, Wojciech Bakun, betonte hingegen, dass in Przemysl „niemand – aufgrund welcher Kriterien auch immer – diskriminiert“ werde. Er warf den Paderbornern vor, mit der hier geführten Diskussion dem Ruf der Stadt und der Menschen in Przemysl zu schaden. „Mehrere Versuche seitens der Stadt Paderborn, zwischenzeitlich Kontakt zu der LGBT-Bewegung in Przemysl zu bekommen, liefen bislang ins Leere.