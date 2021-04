Wie am Samstag exklusiv berichtet, wird das Paderborner Studio als einziges im Rahmen des NRW-Modellprojekts öffnen dürfen. Viele Mitglieder, die ebenso wie andere Sportler seit einem halben Jahr in der Warteschleife hängen, warten gespannt auf den Startschuss am 19. April. Sie wollten schon am Samstag möglichst alle Details zum geplanten Testbetrieb wissen. Doch die Auflagen zu den Hygienemaßnahmen und die künftigen Anmelde- und Trainingsabläufe müssen noch mit den Behörden vor Ort und dem Land abgestimmt werden.