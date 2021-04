Derzeit werde das verdächtige Objekt untersucht. Den Angaben zufolge war bei Tiefbauarbeiten auf einem Privatgrundstück an der Husener Straße/Schorlemerstraße ein Objekt gefunden worden, bei dem es sich um eine Fliegerbombe handeln könnte.

In der Nähe der Fundstelle befindet sich das Brüderkrankenhaus, die Frauenklinik sowie mehrere Seniorenheime. Auf dem Grundstück war zuvor offenbar ein Einfamilienhaus abgerissen worden. Dort soll nun ein Mehrfamilienhaus gebaut werden.

In Paderborn wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Bomben oder Granaten bei Tiefbauarbeiten gefunden – zuletzt am 30. März dieses Jahres .