In Kooperation mit dem Metropolitankapitel am Hohen Dom als Träger wurde für dieses Projekt eine feste Anlaufstelle im ehemaligen Pflaumenbaum an der Heiersstraße geschaffen. Hier werden bedürftigen Menschen dreimal wöchentlich eine warme kostenlose Mahlzeit oder auch ein heißer Kaffee angeboten.

Zur Finanzierung des Projektes „Padermahlzeit“ wurde die Aktion „Mahlzeitenspende“ ins Leben gerufen, bei der Patenschaften von 3,50 Euro pro Mahlzeit übernommen werden können. Der Paderborner Bürgerschützenverein von 1831 stellt hierfür 2730 Euro aus den Mitteln seines Unterstützungsvereins zur Verfügung. Stellvertretend für den PBSV wurde die Spende durch das Paderborner Königspaar, Schützenkönig Dirk Scholl und Schützenkönigin Jana Mirk sowie der Hohen Frau Zeremonienmeisterin Birgit Methling und dem Führenden Zeremonienmeister Ralph Driller überreicht. Entgegengenommen wurde die Spende von Robert Kesselmeier (Malteser) und Andrea Bullmann, der Vorsitzenden des Vereins „Unser Hochstift rückt zusammen“. Weitere Informationen zu dieser Initiative unter www.hoch-stift.de.