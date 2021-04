Cannabis ist ein großes Problem

„Wir verzeichnen einen erheblichen Anstieg der Klientenzahlen. Waren es im Jahr 2019 noch 349 Ratsuchende, so haben wir im Jahr 2020 insgesamt 390 Kinder und Jugendliche beraten“, sagt Vera Menke. Die Sozialarbeiterin befürchtet erhebliche Spätfolgen. „Viele, die bislang auf der Kippe standen, driften jetzt ab“, beschreibt Menke die Lage und sorgt sich besonders um die minderjährigen Cannabiskonsumenten. „Vor der Pandemie haben die am Wochenende gekifft. Jetzt jedoch oft dreimal am Tag. Denn die Tagesstrukturen haben sich aufgelöst“, berichtet Reinhold Nacke.

„In den Familien, in denen es bereits zuvor Konflikte gab, hat sich die Situation verschärft. Auch in vielen anderen Familien häufen sich pandemiebedingt die Auseinandersetzungen und drohen zu eskalieren“, sagt der Diplom-Sozialarbeiter. Dies habe auch natürlich auch Folgen für die psychische Gesundheit der ratsuchenden Jugendlichen: Besonders seit dem zweiten Lockdown im Dezember 2020 bemerkten alle Mitarbeiter einen erheblichen Anstieg von psychischen Auffälligkeiten wie etwa Depressionen und Suizidalität, teilt „Lobby“ mit.

„Die Zahlen sind eindeutig. Es ist nicht zu übersehen, dass Cannabis zunehmend die Präventionsarbeit beherrscht“, betont Michael Hartmann. Der Sozialarbeiter berichtet, dass Cannabis bereits seit dem Jahr 2013 die Droge Nummer Eins der Jugendlichen im Kreis sei und den Alkohol in dieser Hinsicht abgelöst habe. Doch auch der Konsum von Partydrogen wie Amphetaminen und Ecstasy zeigte im vergangenen Jahr erneut eine Tendenz nach oben.

„Die Jugendlichen geben uns die Themen vor“, sagt Sozialarbeiterin Kerstin Kriebel und macht auf den Konsum von Legal Highs und den in der Pandemie gestiegenen Medienkonsum aufmerksam. Nicht zuletzt deshalb habe die „Lobby“ im vergangenen Jahr trotz schwieriger Rahmenbedingungen 143 Schulveranstaltungen durchgeführt. Dabei komme auch die Aufklärung über weitere Themen wie selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen und Spielsucht nicht zu kurz.

Die Türen im Haus am Haxthausenhof im mittleren Paderquellgebiet stehen zu den Sprechstunden am Montag und Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr offen. Das Telefon ist unter 0170/2269451 montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr freigeschaltet, die E-Mail-Adresse lautet lobby@caritas-pb.de.