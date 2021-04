Bremer AG investiert 16 Millionen Euro

Gute Nachrichten sind in der Corona-Krise selten. Doch Bremer hat aktuell welche zu bieten. Wie das Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern in Deutschland, davon knapp 650 am Standort in Paderborn am Grünen Weg, bei einem Pressegespräch am Montag vorstellte, gilt das auch für das Wirtschaften in der Pandemie. „Wir sind sehr unbeschadet durch die Corona-Zeit gekommen. Kurzarbeit gab es bei uns nie“, berichtet Bremer-Vorstand Dr. Matthias Molter. Die Bremer-Kunden stammen unter anderem aus der Versandhandelbranche, wie beispielsweise Internet-Gigant Amazon, der in der Region zuletzt mehrere Logistikzentren neu bauen ließ, sowie aus der Lebensmittelindustrie.