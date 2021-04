Start des Modellprojekts verzögert sich

Kreis und Stadt Paderborn reagieren auf steigende Inzidenzwerte – Öffnungen im Sport nicht wie geplant am 19. April

Paderborn -

Aufgrund des aktuell steigenden Inzidenzwertes im Kreis Paderborn kann das Modellprojekt für Öffnungen im Sport nicht wie geplant am 19. April starten, sondern erst, wenn die Inzidenzzahlen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 gelegen haben. Das teilte die Stadt Paderborn am Dienstagnachmittag mit.