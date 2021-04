Wo auf der Fassade Moos wächst

Quartier von Wydenbrück entsteht in Paderborn zwischen Giersstraße und Busdorfmauer

Paderborn (WV/itz) -

Mitten im Herzen der Paderborner Innenstadt entsteht seit Mai 2020 ein in Paderborn viel beachtetes Bauprojekt. Zwischen Giersstraße und Busdorfmauer investiert auf historischem Grund die Pathera GmbH & Co. KG mit ihrem Geschäftsführer Elmar Kloke. Insgesamt 38 Wohnungen sind in dem Quartier von Wydenbrück (QVW) geplant. Hinzu kommen Flächen für kleinteiligen Einzelhandel und Gastronomie.