Lange Haftstrafen für Überfall auf Juwelier

Es war eine Tat, die selbst den an Überfälle gewohnten Geschäftsinhaber (65) offenbar erschütterte: „Die wollten mich kaputt machen.“ So schilderte der Goldschmied die brutale Gewalt, die ein Paar im September 2020 an den Tag legte, um ihn zu berauben. Wie berichtet, hatten die Täter ihn mit Pfefferspray und Elektroschocker traktiert. Der bislang nicht gefasste Mann hatte das Opfer zudem mit der eigenen Gas­pistole mehrfach schwer auf den Kopf geschlagen. Die beiden aus Hameln stammenden angeklagten Frauen gestanden ihre Beteiligung: Die 32-Jährige als Mittäterin im Laden, die 37-Jährige als Planerin und „Beobachterin“ in der Paderborner Innenstadt. Staatsanwalt Julian Vogt sah in den Geständnissen und der erkennbaren Reue das einzige, was den Frauen strafmildernd angerechnet werden könne: So sei eine zügige Beweisaufnahme möglich gewesen.