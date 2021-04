Die Evakuierung läuft

Paderborn (WB/mai/jhan/oli) -

Am heutigen Mittwoch gegen 16 Uhr soll in Paderborn die 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe, die am Montag an der Husener Straße entdeckt wurde, entschärft werden. Der Bereich von 250 Metern rund um den Fundort ist bereits nahezu evakuiert. Lediglich einige gesundheitlich beeinträchtigte Menschen werden noch aus ihren Einrichtungen transportiert. Verfolgen Sie hier die Chronologie der Ereignisse bis zur Entschärfung.