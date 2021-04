Die Evakuierung läuft

Paderborn (WB/mai) -

Am heutigen Mittwoch gegen 16 Uhr soll in Paderborn die 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe, die am Montag an der Husener Straße entdeckt wurde, entschärft werden. Die Vorbereitungen laufen. Zunächst gilt es den Bereich in einem Radius von 250 Metern zu evakuieren. Verfolgen Sie hier die Chronologie der Ereignisse bis zur Entschärfung.