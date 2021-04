Chronologie der Bombenentschärfung in Paderborn – um 16.10 Uhr durften die Bewohner zurück in die Häuser – mit Videos

Paderborn (WB/mai/jhan/oli) -

Um 15.53 Uhr kam die Entwarnung: Die 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe, die am Montag an der Husener Straße in Paderborn entdeckt wurde, konnte am Mittwochnachmittag ohne größere Komplikationen entschärft werden.