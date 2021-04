Der ASP, der für den Parkraum zuständig ist, will in diesem Jahr elf neue Ladesäulen errichten. Diesmal geht es auch in die Paderborner Stadtteile, wie Dr. Dietmar Regener als stellvertretender Betriebsleiter des ASP im Bezirksausschuss Schloß Neuhaus/Sande berichtete. 70 Ladepunkte gibt es derzeit, die meisten befinden sich in der Kernstadt. In den beiden Stadtteilen Schloß Neuhaus und Sande gebe es derzeit insgesamt nur acht öffentlich zugängliche Ladepunkte – allerdings keine einzige Schnellladesäule.