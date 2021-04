Großes Lob an alle Beteiligten

Paderborn -

Von Maike Stahl, Jörn Hannemann und Oliver Schwabe

Als Michael Bender die entschärfte 250 Kilo-Fliegerbombe an den Haken seines Baggers nimmt, schließt sich für ihn der Kreis. Denn sein Kollege vom Korbacher Tiefbauunternehmen Wachenfeld hatte den Blindgänger am Montagmorgen bei Baggerarbeiten an der Schorlemerstraße entdeckt. Bender half dem Kampfmittelbeseitigungsdienst am Mittwoch um 16 Uhr, die entschärfte Bombe zu verladen.