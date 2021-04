Yoncé Banks wechselt die Seiten

Von diesem Freitag an wechselt die 27-Jährige die Seiten: Für „Das kann ich auch! Die Tutorial Show“ des WDR komplettiert Yoncé Banks als Hair-, Beauty- und Make-Up-Expertin die Jury und beurteilt in ihrem Fachbereich die Leistungen der Kandidaten. Immer zwei Zweierteams treten gegeneinander an und müssen in verschiedenen Bereichen wie Handwerk, Kochen oder eben Beauty Aufgaben nachmachen, die sie bislang noch nie selbst gemacht haben. Als Vorlage dient lediglich ein Video-Tutorial, in dem gezeigt wird, wie es geht (oder gehen soll). Besonders die Corona-Pandemie und der Lockdown haben zu einem Boom der Selbstmach-Videos oder auch DIY-Tutorials geführt. Darin wird dem Laien Schritt für Schritt erklärt, wie er etwas selbst nachmachen kann.