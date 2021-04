Neue Filiale in der Paderborner Liborigalerie auf 2700 Quadratmetern

Trotz Corona hat der Sportartikelhändler Decathlon am Donnerstag in Paderborn seine neue Filiale in der Liborigalerie eröffnet. Dort liefen schon seit September 2020 großangelegte Umbaumaßnahmen, um die Fläche für das französische Unternehmen vorzubereiten.