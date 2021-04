Suche nach freien Parkplätzen

50 Sensoren und Kameras hängen inzwischen an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet. Sie erfassen jeden einzelnen Parkplatz und teilen dem System mit, ob die Stellfläche belegt oder frei ist. Nicht nur die Großparkplätze Liboriberg und Maspernplatz sowie der Domplatz sind auf diese Weise digital erschlossen worden. Es geht auch um so genannte straßenbegleitende Bereiche. Gemeint sind damit die klassischen Laternenparkplätze, die vor allem von Anwohnern genutzt werden. In den vergangenen Tagen ist zum Beispiel die Mühlenstraße mit entsprechenden optischen Sensoren ausgestattet worden, die in rund 2,50 Metern Höhe an Laternen hängen. Dr. Dietmar Regener, stellvertretender Betriebsleiter des für den Parkraum zuständigen ASP in Paderborn, ist begeistert von den Möglichkeiten, die die digitale Technik hier bietet und für den Autofahrer erheblichen Nutzen bereit hält.