„Die 20-Grad-Marke rückt also endlich wieder näher, noch höhere Temperaturen sind allerdings nicht zu erwarten“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.

Doch bis dahin heißt es: frösteln. Denn am Wochenende wird es zwar mit 6 bis 15 Grad etwas milder - es bleibt aber grau und wolkig. Am ehesten scheint noch die Sonne an der Nordsee und im Nordwesten. Im Osten, in der Mitte und im Süden Deutschlands kann es bis Sonntag weiterhin regnen. Frost gibt es nur noch nachts in den Bergen.

Doch auch mit der neuen Woche nimmt der Frühling nur zögerlich Fahrt auf. „Nach der Wochenmitte setzt sich der Temperaturtrend voraussichtlich nicht fort“, sagte der Meteorologe. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gingen die Temperaturen „eher wieder etwas zurück, und es wird auch wieder unbeständiger“.