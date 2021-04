Der Leiter des Bereiches Schule und Hochschule im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn fordert Eltern, Familie, Politik, Gesellschaft und Kirche auf, für die Studierenden gerade jetzt „gute Begleiter auf diesem entscheidenden Weg des Lebens“ zu sein: „Vergesst die jungen Leute nicht, vor allem die Studierenden an unseren Hochschulen und Universitäten.“ Göbel fordert: „Für die Ängste der Jungen müssen wir ein offenes Ohr haben, für ihre Ungeduld Verständnis.“

.Monsignore Joachim Göbel Foto: Thomas Throenle/Erzbistum Paderborn

Es gebe viel Redebedarf bei den jungen Leuten: über die eigene Zukunft, die Karriere, finanzielle Schwierigkeiten, über das verzichtvolle Leben und den teils einsamen und trockenen Alltag auf Abstand. Digitales Studierendenleben könne nur ein Teil des richtigen Lebens an der Uni sein, das normalerweise Begegnung, Austausch, Praktika oder Auslandsaufenthalte biete. Den Lehrenden und Mitarbeitenden an den Hochschulen und Universitäten dankt er für ihre Mühe: „Auch sie leisten mit den Studierenden Großes in dieser Zeit, trotz aller Widrigkeiten und Einschränkungen.“