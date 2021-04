Die Kunst hängt über Kaffee und Olivenöl

Paderborn -

Von Dietmar Kemper

Eigentlich will Annegret Herder am Freitag im Edeka-Markt in Elsen Tee kaufen, aber dann fragt sie sich: „Was ist denn hier los?“ Über den Regalen mit Kaffee und Olivenöl sieht sie Kunstwerke – zum Beispiel von Herman Reichold, den sie sehr schätzt. „Seine Werke spiegeln so gut Paderborn und seine Menschen wider“, schwärmt sie. Und so sichert sich Annegret Herder am Freitagmorgen nicht nur Tee, sondern auch Herman Reicholds neues Werk „Rabeneltern gehen spazieren“ für 390 Euro.