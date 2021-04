Zehnjähriger aus Paderborn-Schloß Neuhaus ist am Samstag in Fernsehshow zu sehen und zu hören

Paderborn-Schloß Neuhaus -

Von Matthias Wippermann

Niklas Schwabauer hat an diesem Samstag seinen nächsten Auftritt in der Fernsehshow „The Voice Kids“ auf Sat1. Der Zehnjährige aus Schloß Neuhaus ist von 20.15 Uhr an in den so genannten „Battles“ im Team Wincent zu sehen und zu hören.