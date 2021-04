Als sich die junge Frau weigerte, wurde sie nach eigenen Angaben ohne Behandlung der Praxis für Nuklearmedizin verwiesen. Darauf schaltete die 20-jährige Rheuma-Patientin Vanessa Wierschula den Paderborner Rechtsanwalt Dr. Thomas Adloff ein, der sich bei der Ärztekammer über das Verhalten des Mediziners beschwerte und ein sofortiges Handeln forderte. „Es ging uns in erster Linie um den Patientenschutz“, betonte Adloff am Donnerstag. Bei bis zu 100 Patienten an einem einzigen Tag kämen reichlich Keime zusammen. Nach fünf Schreiben an die Kammer seit dem 5. März teilte diese Adloff am 19. März mit, man habe sich mit dem betroffenen Mediziner in Verbindung gesetzt „und diesem zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben“.