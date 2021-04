Freiheit für Meinungen, die wir hassen

Auch in Paderborn gab es zuletzt Fälle, bei denen die politische Korrektheit übertrieben wurde. Die sogenannte Cancel Culture entwickelt sich zur Gefahr für die Demokratie. Bleiben wir zunächst bei den Einweghandschuhen: Die Erfinder erfüllen viele Klischees. Ihr Produkt nennen sie „Pinky Gloves“, also pinke Handschuhe, vermutlich weil alle Frauen die Farbe Pink mögen. Das stimmt natürlich nicht. Nach eigenen Angaben kamen die Gründer, die sich bei der Bundeswehr kennengelernt haben, auf die Produktidee, als sie mal zusammen mit Frauen in einer WG lebten und sich über die Hygieneartikel im Mülleimer „wunderten“. Das alles bestätigt Frauen in der Überzeugung, dass Männer wenig über die Periode wissen und das männliche Geschlecht sich davor ekelt. Frauen müssen sich aber selbstverständlich nicht für ihre Periode schämen, geschweige denn „schmutzig“ fühlen, wie einige kritische Stimmen fragten. Hinzu kommt, dass die Plastikhandschuhe nicht umweltfreundlich sind. Sie sind auch viel teurer als normale Gummihandschuhe. Und welche Frau braucht so etwas überhaupt? Kurzum: Es handelt sich einfach um ein überflüssiges Produkt. Die Gründer haben sich mittlerweile entschuldigt und mitgeteilt, dass „wir noch viel lernen müssen und einige Blindspots haben“. Ein Vorwurf in der Debatte lautete allerdings auch, wie sich Männer überhaupt anmaßen können, Produkte für Frauen zu erfinden. Das ist jedoch genauso falsch wie die Meinung, dass Weiße keine Gedichte von Schwarzen übersetzen dürfen oder alle alten, weißen Männer Rassisten sind.