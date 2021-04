Freiheit für Meinungen, die wir hassen

Paderborn -

Von Matthias Band ,

Eine Idee, an der auch ein Bad Wünnenberger beteiligt ist, hat diese Woche für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Zwei Gründer stellen in „Der Höhle der Löwen“ einen Einweghandschuh vor, mit dem Frauen Tampons und Binden „diskret“ im Mülleimer entsorgen sollen. Sie bekommen den Deal, in den sozialen Netzwerken schlägt ihnen aber massiv Kritik entgegen. In der Sache berechtigt, persönliche Attacken gehen aber zu weit. Auch in Paderborn gab es zuletzt Fälle, bei denen die politische Korrektheit übertrieben wurde. Die Cancel Culture entwickelt sich zur Gefahr für die Demokratie.